Polska wicemistrzyni świata wraca do domu. Nagły komunikat od PKOl

Przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu wielu ekspertów typowało, że ta impreza dla naszych reprezentantów pod względem zdobywania medali będzie gorsza, niż to, co wydarzyło się kilka lat wcześniej w Tokio. Początek rywalizacji zdarzał się te przewidywania niestety potwierdzać.

Zdziebło wraca do domu. Zmiana w polskiej kadrze

Jak się jednak okazuje, Zdziebło w Paryżu nie wystartuje. Takie informacje przekazał Radosław Piesiewicz. "Kolejna zmiana w Olimpijskiej Reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu. Katarzyna Zdziebło wraca do domu, a za nią przyjeżdża Agnieszka Ellward " - przekazał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego na swoim Twitterze.

"Agnieszka wciąż ma status Ap (rezerwowa). Jedyną różnicą jest to, że zamiast czekać na ewentualny start w kraju, będzie czekała na miejscu w wiosce olimpijskiej. Agnieszka do Paryża przylatuje już dzisiaj" - czytamy w dalszej części wpisu działacza. Dorobek medalowy Ellward jest nieporównywalny do tego Zdziebło. Na jej koncie nie ma bowiem żadnego medalu imprezy międzynarodowej.