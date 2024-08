Polska pięściarka idzie po złoto. Odpali tajną broń, pracowali nad tym latami

Julia Szeremeta jak burza idzie przez turniej olimpijski i ma już pewny brązowy medal, a dziś będzie walczyła o wejście do finału. Znakiem rozpoznawczym Polki są opuszczone w trakcie walki ręce, ale okazuje się, że ma to uzasadnienie w taktyce. - To ryzykowny styl, ale do niej pasuje najlepiej - podkreśla Tomasz Dylak, trener 20-letniej zawodniczki.