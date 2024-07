Polska olimpijka w Paryżu podjęła najważniejszą decyzję w życiu. "Jestem w szoku"

To historia jak z filmu. Ale pan Cezary zrobił wiele, by nie była to tandetna produkcja, ale zaskakujący film akcji.

- Przyjechałem na ceremonię otwarcia, ale moim głównym celem były starty Dominiki dwa dni później. Jednak już od miesiąca planowałem oświadczyny, ale plan był tajny - opowiada Interii pan Cezary.

- Tajny? To była pełna konspira, bo teraz się dowiaduję, że cała chmara ludzi o tym wiedziała - dodaje z uśmiechem pani Dominika. Reklama

Pan Cezary najpierw wpadł na pomysł, by oświadczyć się na basenie.

- Trener Dominiki powiedział, że OK, byleby to nie wybiło Dominiki z rytmu. Stwierdziłem więc, że lepiej zmienić plan. Wiedziałem jednak, że to musi być coś bardziej szalonego niż np. Wieża Eiffla, gdzie oświadcza się wiele osób - zaznacza pan Cezary.

- No tak, Wieża Eiffla byłaby oklepana - dodaje jego wybranka.

W końcu para wybrała się razem do Luwru.

- I akurat tak się złożyło, że miałem przy sobie pierścionek. Weszliśmy do środka, a Dominika akurat oddaliła się, by o coś tam dopytać. Wtedy powiedziałem przyszłym teściom, że to teraz, że nadszedł ten moment. Ustawiliśmy się więc w kolejce do Mona Lisy - nie oszukujmy się, że to najbardziej rozpoznawalny obraz na świecie. Swoje musieliśmy odstać, ale tata Dominiki był już przygotowany, a mama stała za nami z przygotowanym telefonem - wspomina pan Cezary.

Pani Dominika: - A ja w tym czasie tamowałam ruch. Chcieli nas wszyscy przesuwać, ale ich nie dopuściłam, choć nie wiedziałem, co się święci. Reklama

W pewnym momencie pan Cezary wszedł za barierkę.

Ochroniarze już chcieli do mnie startować, ale jak wyciągnąłem pierścionek, to reakcja była bardzo miła. Zaprosili nas pod samą Mona Lisę, pozwolili nam zrobić zdjęcia. A ludzie wokół zaczęli wiwatować

- To była wyjątkowa chwila. Wszyscy nam gratulowali, bili brawo, brali autografy. Odbiór był ciepły, ani przez moment nie poczuliśmy się, że zrobiliśmy coś nie tak. Żadnych negatywnych emocji. I szczerze? Niewiele z tego Luwru pamiętam - dodaje pani Dominika.

Teraz przed narzeczonymi kolejny krok, czyli ślub. Daty jednak jeszcze nie ustalili.

- Na razie wiem tylko tyle, że pierścionki wybiorę ja. To już na pewno będzie moja decyzja - zapewnia polska pływaczka.

Z Paryża Piotr Jawor

Reklama Przegląd francuskiej prasy Agnieszki Łapacz / Polsat Sport / Polsat Sport

Dominika Sztandera / PAP

Dominika Sztandera / AFP