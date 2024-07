Polska gwiazda błyszczy przed igrzyskami. "Taki wynik zawsze dawał medal"

- Spodziewałem się tego, bo takie były nasze założenia. Do startu w mistrzostwach Europy podeszliśmy "z biegu". To nie była docelowa impreza, lecz etap przygotowań do igrzysk. Przewidywałem, że od tego momentu dyspozycja Pii będzie stopniowo rosnąć i właśnie tak się dzieje - oznajmił Jarosław Skrzyszowski.

Lekkoatletyka. Pia Skrzyszowska gorsza tylko o 0,01 od rekordu Polski

Lekkoatletyka. Pia Skrzyszowska z ósmym wynikiem na świecie

- Wyniki potwierdzają, że to jest dobre miejsce do biegania. Było wiele rekordów życiowych, a nawet rekord Europy Bol. W poprzednich latach też padały tam dobre wyniki. Wysokie położenie sprzyja biegom sprinterskim i skoczkom. Przekonali się o tym Pietro Mennea czy Bob Beamon, ustanawiając w Mexico City (2000 m n.p.m), odpowiednio, wciąż aktualny rekord Europy 19,72 s na 200 m i legendarne 8,90 m w skoku w dal. Przekonała się też o tym Natalia Kaczmarek, która pobiła rekord Polski w biegu na 300 m, startując w Potchefstroom w RPA. To miasto leży 1300 m n.p.m. W Szwajcarii było raptem 900. To tylko potwierdza, że takie warunki są sprzyjające - tłumaczył trener mistrzyni Polski.