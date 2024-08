Polska armia chce się zabawić. Będzie brutalnie, nie ma mowy o przyjaźni

Klaudia Zwolińska, Mateusz Polaczyk i Grzegorz Hedwig zadebiutują w piątek (2 sierpnia) w nowej konkurencji igrzysk olimpijskich. To kajakcross, w którym wiele się dzieje. To prawdzisa wojna na wodzie, ale - jak powiedział Polaczyk - Polacy są gotowi na walkę nawet do krwi. W końcu cała trójka to żołnierze Wojska Polskiego.