Polscy wioślarze nie mogli znaleźć słów po sukcesie. "Dumni jako sportowcy i żołnierze"

W ostatni dzień lipca kibice liczyli zaś na to, że dorobek "Biało-Czerwonych" zostanie powiększony dzięki chociażby czwórce wioślarskiej Dominik Czaja - Mateusz Biskup - Mirosław Ziętarski - Fabian Barański i... tak też się faktycznie stało.

IO Paryż 2024. Polscy wioślarze z brązem igrzysk. "Dopiero to do nas dochodzi"

"Na razie czujemy duże zmęczenie, dopiero dochodzi do nas świadomość o tym medalu. Za jakieś dwie godziny będę skakał ze szczęścia" - stwierdził Mirosław Ziętarski . "Rozpiera nas duma, nie tylko jako sportowców, ale i jako żołnierzy. Reprezentowaliśmy Polskę i mogliśmy dumnie reprezentować mundur" - podkreślił Mateusz Biskup .

"Na gorąco możemy powiedzieć, że nasze marzenie się spełniło. Brązowy medal igrzysk olimpijskich, to brzmi cudownie" - orzekł Fabian Barański. "To jest spełnienie naszych marzeń, choć... zmęczenie jest tak duże, że trudno to okazać" - skwitował Dominik Czaja. Bez wątpienia każdy z wioślarzy zasłużył na solidny odpoczynek po tak kapitalnym osiągnięciu.