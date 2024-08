Polscy paralimpijczycy złożyli ślubowanie. Silna reprezentacja ruszy do Francji

11 sierpnia zakończy się rywalizacja olimpijczyków w Paryżu. Najważniejsza impreza czterolecia potrwa łącznie dwa i pół tygodnia. W jej ramach oglądaliśmy przeszło 10 tysięcy sportowców z całego świata. Ponad 200 to reprezentanci Polski.

Paralimpijczycy złożyli ślubowanie

Przerwa od wielkich emocji nie potrwa długo. Już 28 sierpnia rozpoczną się bowiem igrzyska paralimpijskie. Ponownie będziemy ekscytować się występami "Biało-Czerwonych". W piątkowe wczesne popołudnie nasi reprezentanci zjechali się do Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie i złożyli ślubowanie. Odebrali też oficjalne nominacje. Teraz stali się pełnoprawnymi paralimpijczykami i są gotowi do tego, aby wkrótce wyruszyć do Francji.