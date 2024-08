Polki wyróżnione na ceremonii zamknięcia igrzysk. Te sceny zobaczył cały świat

Na ponad dwa tygodnie Paryż stał się światową stolicą sportu . Do miasta nad Sekwaną zjechali się czołowi zawodnicy z całego globu, by walczyć o medale olimpijskie. Organizatorzy od samego początku stanęli na wysokości zadania pod względem otoczki imprezy. Historyczna była już ceremonia otwarcia, ponieważ po raz pierwszy miała ona miejsce nie na stadionie, a na przestrzeni otwartej. Bohaterowie zmagań zaprezentowali się kibicom na efektownych barkach. Poza tym z wieży Eiffla śpiewała legendarna Celine Dion.

Wzruszający moment podczas ceremonii zamknięcia igrzysk. Filmik robi furorę

Wspomnianej artystki zabrakło co prawda na ceremonii zamknięcia, ale za jej sprawą znów sporo fanów w niedzielę płakało ze wzruszenia. Reżyser całego przedsięwzięcia na sam koniec wydarzenia odbywającego się na Stade de France przygotował dla kibiców kilkuminutowy filmik. Przedstawiał on emocje głównych bohaterów zmagań. W tle można było usłyszeć występ Kanadyjki nagrany tuż po zapaleniu znicza olimpijskiego. Mowa o utworze "Edith Piaf's L'hymne à l'amour", który zabrzmiał na ceremonii otwarcia. 56-latka zaśpiewała go na wieży Eiffla.