Polki mogło tu nie być. Teraz zrobiła krok w stronę medalu. "To rzadko się zdarza"

Czas naszej kajakarki był jednym z najsłabszych z grona tych zawodniczek, które wywalczyły bezpośredni awans do półfinału, ale właśnie z powyższych powodów nie powinno się do niego przywiązywać zbyt dużej wagi.

Dorota Borowska: wierzę, że stać mnie na wielkie rzeczy

Na co dzień Borowska trenuje z Mariuszem Szałkowskim . W okresie, kiedy była zawieszona z tym treningiem było różnie, bo przede wszystkim trzeba było skupić się na działaniu i udowodnieniu swojej niewinności, co finalnie się udało.

- Koncentracja w tym czasie była nieco mniejsza, ale starałam się zostawić problemy na pomoście. Najgorzej było ze snem. Prawie w ogóle nie spałam . Powoli zaczynam to odrabiać. Dzięki temu moja reakcja startowa powróci do tej najlepszej. Zawsze miałam z nią problem, ale liczę na to, że teraz to poprawię, bo dużo nad tym pracowałam - tłumaczyła.

- Obawiałam się go trochę ze względu na to, że jest tak otwarty. Pogoda jest jednak sprawiedliwa i nie wpływa to na wyniki, co rzadko zdarza się na zawodach kajakowych. Często trzeba mieć szczęście do wiatru. Tutaj nie ma z tym problemu - zakończyła.