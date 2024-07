Polka zszokowała świat i zdobyła medal. Ucięła pytanie o kontrowersje

Aleksandra Jarecka poprowadziła polską drużynę szpadzistek do brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu. Prawda jest jednak taka, że 28-letni zawodniczka do stolicy Francji mogła w ogóle nie przylecieć, bo początkowo nie było jej w kadrze na igrzyska. - Ale nie miałam tutaj nikomu nic do udowodnienia - zapewnia Jarecka.