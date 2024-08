Polka ze srebrnym medalem igrzysk. Jeden z najbardziej niezwykłych finałów

Igrzyska olimpijskie 2024 w Paryżu przyniosły do świata sportu pewien powiew świeżości wraz z włączeniem do programu zmagań breakdancingu - i właśnie w tej dyscyplinie do wielkiego finału, zapewne jednego z najbardziej niezwykłych jeśli mowa o rywalizacji w stolicy Francji, dotarła Dominika Baniewicz. Polka z Wilna startująca w barwach Litwy wywalczyła srebrny medal, przechodząc wraz z Ami Yuasą oraz Liu Qingyi do historii.