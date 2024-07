Polka zapisała się w historii. Choroba jej nie straszna. Spełniła marzenie

Teraz spełniła jedno ze swoich wielki marzeń. Stanęła na olimpijskim podium, co nie udało się do tej pory żadnej Polce w tej dyscyplinie sportu. To w ogóle dopiero drugi medal olimpijski kajakarstwa slalomowego w naszym kraju. W 2000 roku w Sydney po srebro sięgnęli w nieistniejącej już konkurencji C-2 Krzysztof Kołomański i Michał Staniszewski.



