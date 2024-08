Polka skomentowała wyczyn Aleksandry Mirosław. I te słowa i siostrze

Aleksandra Mirosław pobiła dwukrotnie rekord świata i wygrała eliminacje we wspinaczce na czas w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Czwarta w nich była Aleksandra Kałucka, która z kolei pobiła rekord życiowy. Obie nasze panie awansowały do ćwierćfinału i jeśli pokonają swoje rywalki, to spotkają się w półfinale.