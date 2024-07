Polka rzuciła wyzwanie Amerykance, nagły zwrot w Paryżu. Kapitalne widowisko

W niedzielę do rywalizacji olimpijskiej przystąpiły polskie florecistki, a jako pierwsza na planszy pojawiła się Martyna Jelińska, która pewnie wywalczyła awans do 1/16 finału. Doświadczona zawodniczka nie dała większych szans rywalce, pozwalając jej na zdobycie zaledwie trzech punktów. Polka w kolejnej rundzie zmierzyła się z mistrzynią olimpijską Lee Kiefer i chociaż przegrywała już 4:9, doprowadziła do nagłego zwrotu akcji i wyrównała stan walki. Niestety, to był jej szczyt możliwości.