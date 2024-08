Polka nie wytrzymała. Miała dość, polały się łzy. „Czemu jestem tutaj sama?”

- Gdy znowu sama zeszłam na jeden z treningów przed igrzyskami, to się rozpłakałam. Nie wiedziałam, co ja tutaj robię i czemu jestem sama. "Sama? Przecież ja mam płynąć dwójkę!" - myślałam i łzy same napłynęły mi do oczu. Zastanawiałam się, co ja w ogóle w tym Paryżu robię - opowiada Interii Sylwia Szczerbińska, która do końca czekała na odwieszenie partnerki Doroty Borowskiej i w osadzie C2 zajęły piąte miejsce.