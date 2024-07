Polka miała przeciwko sobie całą halę. Ruszyła na rywalkę, uciszyła kibiców

Początek walki należał do Polki, ale potem Francuzka dogoniła naszą florecistkę i zrobiło się nerwowo. Końcówka jednak należała już do 26-latki.

Nasza florecistka zapytana o to, jaka była pierwsza myśl, kiedy zobaczyła, że walczy z Thibus, odparła: - Wiedziałam, że mogę trafić na Egipcjankę albo na Francuzkę. Oczywiście chciałam na tę pierwszą. Wiadomo, że nie byłam zadowolona, bo mogło być łatwiej. Wiem jednak, że to są igrzyska i jeśli chce się mieć medal, to trzeba wygrywać z najlepszymi.

- Mam nadzieję, że teraz już będzie z górki, bo to był trudny bój w takich warunkach. Cieszę się, że potrafiłam zachować zimną głowę. To na pewno doda mi pewności siebie na kolejne walki. Na początku, kiedy usłyszałam ten doping, to było bardzo ciężko. Mówiłam sobie, że powinnam wyluzować i nie słuchać tego, co się dzieje w hali. Starałam się skupić tylko na tym, co się dzieje na planszy - opowiadała.