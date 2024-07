Polka jest w życiowej formie. Przyjechała po medal. Ma wyjątkowe amulety

Katarzyna Wasick będzie jedną z naszych nadziei medalowych na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W 2022 roku została wicemistrzynią świata w pływaniu na 50 metrów stylem dowolnym. W tym roku w tej samej imprezie w Dosze wywalczyła brązowy medal.

32-letnia Polka w tym roku legitymuje się trzecim wynikiem na świecie - 23,95 sek. Szybciej od niej pływały jedynie Szwedka Sarah Sjoestroem i Amerykanka Kate Douglass.

To pozwala upatrywać w naszej pływaczce kandydatki do podium.

To dla ciebie piąte igrzyska. Są emocje?

- Zdecydowanie. Tak się wydaje, że to piąte igrzyska i ich nie będzie, ale wcale tak nie jest. Każdy start w igrzyskach to są wielkie emocje. Każde igrzyska są bowiem wyjątkowe. Jestem dumna, że przez tyle lat mogę reprezentować nasz kraj. Będę się starała, by w Paryżu pokazać się z jak najlepszej strony.

Twoja droga ze szkolnego basenu w Krakowie do startu w Paryżu jest naprawdę długa i imponująca.

- Na igrzyskach olimpijskich pamięta się drogą, jaką się przeszło. To są bowiem piękne momenty. Na igrzyskach widzimy tylko finalny obrazek, kiedy jesteśmy wszyscy wysportowani i pięknie ubrani. Tu jesteśmy w szczytowej formie, ale tak naprawdę nikt nie widział tej drogi, jaką musieliśmy przejść. My sportowcy jednak doskonale wiemy, ile wszystko nas kosztowało i dlatego mamy to w sercu. Stąd te wielkie emocje.



Prawie pół życia z igrzyskami. Reklama

- Nie czuję, by tyle lat już minęło. Nie wiem, gdzie uciekły te lata. Wszyscy przypominają mi, że to moje piąte igrzyska, a ja czuję się coraz młodsza. Jest zatem nadzieja na więcej, choć teraz skupiam się na tym, co jest. Nie wybiegam w przyszłość. Chcę się nacieszyć tymi igrzyskami, dlatego nie mówię o tym, co będzie później.

Na stoperach wszystko się zgadza?

- Jak najbardziej. Jest szybko.

Mieliście trening na oficjalnej pływalni?

- Tak. Na początku była trochę wolno w wodzie. Kiedy jednak w czwartek wskoczyłam do wody, to nagle zrobiła się taka szybka, że... Bardzo ładny i duży obiekt. Robi wrażenie. Będzie kilkanaście tysięcy kibiców na trybunach. To mnie nakręca.



Forma wyszykowana na 100 procent?

- Na tysiąc! Jestem w życiowej formie!



Jest radość, że igrzyska wróciły do Europy?

- Tak. I to duża. Byłam w Londynie w 2012 roku, ale wtedy jeszcze nie byłam świadoma, żeby walczyć o medal igrzysk. Teraz mam taką szansę. Jesteśmy w naszej strefie czasowej i to tylko może nam pomóc. Dzięki temu, że igrzyska są w Europie, może nas dopingować rodzina.

Na dłoni ma pani dwie bransoletki. To są amulety?

- Tak. Jedną z tych bransoletek zrobił mój mąż. Jest na niej jego imię, ale też imiona dwóch kotków, jakie mamy: Jabłko i Puszek. Drugą mam od koleżanki z napisem Poland. Są wyjątkowe, bo to są amulety od kogoś, kto życzy mi naprawdę bardzo dobrze. Chcę, żeby przyniosły mi szczęście. Nie da się ich przemycić w czepku, ale zawsze będą ze mną. Dla mnie najważniejszy jest sam gest, że ktoś poświęcił czas, żeby je zrobić.



W Paryżu - rozmawiał Tomasz Kalemba, Interia Sport

