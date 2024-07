Rywalizacja w triathlonie wzbudzała emocje już od kilku dni i to nie ze względów stricte sportowych. Z powodu zanieczyszczenia Sekwany odwoływano kolejne treningi oraz przesunięto zawody o jeden dzień, chociaż jeszcze we wtorek BBC informowało, że jest tylko 60 proc. szans na to, że sportowcy przystąpią do walki o medale w środę.