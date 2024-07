Polka całe życie czekała na tę chwilę. W Paryżu spełniło się jej marzenie

Trochę czekałam na ten debiut w igrzyskach, ale się doczekałam. Warto było. Jestem w najlepszej 64 kobiet na świecie. Mogę zobaczyć, jak wyglądają igrzyska, bo ta impreza zdecydowanie różni się od wszystkich zawodów, na jakich do tej pory bywałam. To, jak to wygląda, jest nie do opisania. To po prostu trzeba przeżyć. Zazwyczaj strzelamy na stadionach na uboczu miasta, a ta arena jest po prostu piękna

~ mówiła nasza łuczniczka.