Polak z pierwszym sukcesem na igrzyskach. Krok w stronę finału, ależ pokaz siły

Polska reprezentacja zapaśników i zapaśniczek przyniosła jak dotychczas na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu naprawdę ogrom emocji - do akcji zdążyli bowiem ruszyć m.in. Arkadiusz Kułynycz, Anhelina Łysak czy Wiktoria Chołuj , a 9 sierpnia do tego grona dołączył też Robert Baran .

32-latek startujący w kategorii do 125 kg w stylu wolnym (czyli w najwyższym przedziale) miał dotychczas na koncie m.in. medale mistrzostw Europy, natomiast bez wątpienia jego wielkim marzeniem jest też sięgnięcie po krążek na IO. W piątkowe przedpołudnie przystąpił on do 1/8 finału zmagań w stolicy Francji...

Paryż 2024. Robert Baran w 1/8 finału IO. Zażarta walka w starciu z Kazachem

Po pełnym czasie trwania pojedynku, czyli sześciu minutach, na tablicy widniał tymczasem rezultat 4:1 dla Polaka. Tym samym to on zmierzy się niebawem z lepszym z pary Ołeksandr Chocianiwski (Ukraina) - Geno Petriaszwili (Gruzja) w ćwierćfinale. Przegrany tymczasem musi "tradycyjnie" kibicować swojemu pogromcy, bo jeśli ten dojdzie do finału, to otworzy sportowcowi, który poniósł porażkę, drogę do repasaży.