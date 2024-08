Polak marzył o powtórce z Tokio. Ależ początek, potem wszystko się zmieniło

Polscy pływacy jak do tej pory z różnym skutkiem radzili sobie na olimpijskim basenie. Większość z nich kończyła starty albo w eliminacjach, albo w półfinale. Jedynym naszym przedstawicielem w walce o medale był Krzysztof Chmielewski. "Biało-Czerwony" prawie sprawił ogromną niespodziankę, do podium na dwieście metrów stylem dowolnym zabrakło mu naprawdę niewiele. "Jest niedosyt, bo chciałem dopłynąć co najmniej trzeci" - mówił po starcie na łamach "polswim.pl".

