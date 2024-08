Polak jest nadzieją na medal, ale są złe wieści. Nie tak miało być

Szybko okazało się, że kolarz nie miał przedłużonej zgody na stosowanie leków, ale sprawę na szczęście szybko wyjaśniono i 31 lipca stało się jasne, że medalista mistrzostw świata pojedzie do Paryża. "Informujemy, że zawodnik Kadry Narodowej w konkurencjach sprinterskich Mateusz Rudyk został dopuszczony przez Międzynarodową Unię Kolarską do rywalizacji bez podejrzeń o stosowanie niedozwolonych środków" - przekazał wówczas Polski Związek Kolarski.

Paryż 2024, kolarstwo torowe. Mateusz Rudyk już po pierwszym starcie

Polak mógł więc kontynuować przygotowania do najważniejszej imprezy czterolecia, a do startów przystąpił 7 sierpnia, kiedy to rozpoczęły się kwalifikacje w sprincie. Do walki o awans w miejscowości Montigny-le-Bretonneux znajdującej się nieopodal Paryża stanęło łącznie 30 kolarzy i aż 24 z nich gwarantowało sobie udział w kolejnej rundzie zmagań. A to oznaczało, że trzeba było mocno się "postarać", by nie znaleźć się w 1/32 finału. Faworyci nie zamierzali jednak odpuszczać, ponieważ czas uzyskany w kwalifikacjach decydował o rozstawieniu w kolejnych rundach.