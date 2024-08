Polak jednak powalczy o medal. Fantastyczne wieści z Paryża, co za starcie

Arkadiusz Kułynycz swoje zmagania o najwyższe laury na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu rozpoczął od wielkiej sensacji - w 1/8 finału rywalizacji w stylu klasycznym w kategorii 87 kg pokonał on bowiem mistrza świata, wywodzącego się z Turcji Aliego Cengiza.

Potem jednak Polak nie dał rady zwyciężyć z Alirezą Mohmadim, natomiast ten docierając koniec końców do finału otworzył przed Kułynyczem drogę do wzięcia udziału w repasażach, których stawką było przedostanie się do spotkania o brązowy medal.