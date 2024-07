Polacy z medalem igrzysk, pasjonująca walka na finiszu. Ależ to były emocje [WIDEO]

Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański byli wymieniani w gronie faworytów do medalu igrzysk olimpijskich, a swoje aspiracje potwierdzili w środę. Już krótko po starcie finału czwórek podwójnych stało się jasne, że Holendrzy są poza zasięgiem konkurencji, a innym ekipom pozostaje jedynie walka o srebro i brąz. Do tej walki w imponującym stylu włączyli się właśnie polscy wioślarze.

Na 700 metrów przed linią mety Polacy znaleźli się na drugim miejscu, tuż przed Włochami. Ci jednak w końcówce wrzucili "wyższy bieg", wyprzedzając "Biało-Czerwonych" i zmierzając po srebro. Nasi zawodnicy z kolei musieli jeszcze bronić się przed atakami Brytyjczyków, co też im się udało . Emocji nie brakowało aż do samego finiszu, co doskonale widać też na powtórce finału udostępnionej przez Eurosport.