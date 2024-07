Polacy składali protest ws. Zwolińskiej. Mocne słowa naszej medalistki. Teraz czas na wojnę

Jest mi przykro, bo starałam się nie myśleć o kajaku i tym medalu. Chciałam się skoncentrować na kanadyjce. Jeżeli chodzi o przygotowanie się do zawodów, to nie mam sobie nic do zarzucenia. Starałam się opanować emocje i odpocząć Fizycznie byłam zatem przygotowana bardzo dobrze. Mam jednak deja vu z Tokio. Na kanadyjce popełniłam błąd techniczny na elemencie, w którym bardzo dobrze czułam się na treningu. Były to bramki 6-7-8. Popełniłam tam bardzo duży błąd. Wiem, że bardzo dużo osób na mnie liczyło. Czuję się tak, jakbym zawiodła cały naród. Muszę zobaczyć finał, żeby uczyć się od lepszych od siebie, a potem wyciągnąć wnioski

~ powiedziała Zwolińska.