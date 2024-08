Polacy skasowali wszystkich rywali, a za chwilę "wzięli" się za trenera

W swoim olimpijskim debiucie Stepun i Korsak spisali się bez kompleksów . Wszystko poszło zgodnie z planem i do półfinału nasi zawodnicy wpłynęli z pierwszej pozycji w swoim eliminacyjnym biegu na urokliwym obiekcie w Vaires-sur-Marne . Do naszej strefy Jakub wkroczył z paczką żelków, którymi cały czas się zajadał. A po drodze poczęstował nimi Hiszpanów. - My się dzielimy na lądzie. Tylko na wodzie nie - uśmiechnął się Stepun. Być może puścił też oko, ale wzrok miał skrzętnie schowany za okularami.

Jakub Stepun: Trener wpuścił was w maliny

- Myślę, że ten... Lekko się pomylił, ale zobaczymy. Do finału jeszcze trochę czasu, musimy potrenować. Może ma rację? My na pewno damy z siebie wszystko. My medali nie rozdajemy, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być jak najwyżej - zapowiedział Stepun. Ale temat jeszcze powrócił i Jakub znalazł moment, by ponownie nawiązać do słów trenera.