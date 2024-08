Polacy się na nią rzucili, padają paskudne oskarżenia. Trenerka reaguje

- Proszę kibiców, by nie kwestionowali w taki sposób jej zwycięstwa... W ogóle do głowy mi nie przyszło, by porównać ją do mężczyzny. Jest to kobieta w krótkich włosach, ale żadnego podobieństwa do mężczyzny bym się nie doszukiwała. Dlatego prośba ode mnie, by zostawić ją w spokoju, bo należy jej się szacunek - mówiła Szymańska w rozmowie z Interią Polka.

