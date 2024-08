Polacy górą w olimpijskim debiucie, świetny wyścig. Teraz tylko czekać na półfinał

Jakub Stepun i Przemysław Korsak walczyli o półfinał

Polska reprezentacja mogła cieszyć się z dwóch kajakarskich dwójek na igrzyskach. Pierwszy duet, przywrócona wreszcie do rywalizacji Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska w swoim biegu kanadyjek zajęły trzecie miejsce i będą musiały powalczyć jeszcze w ćwierćfinałach. Doskonale poradziły sobie za to polskie "Atomówki", które zakwalifikowały się bezpośrednio do finału.