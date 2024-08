Francuzi nie ukrywali radości, kiedy stało się jasne, że to oni zorganizują w 2024 roku XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie. Przez ostatnie miesiące tamtejsze media mocno rozpisywały się na temat przygotowań i ogromnych sum pieniędzy, które zostały wykorzystane, aby wszystko dopięte było na ostatni guzik. Po oszałamiającej ceremonii otwarcia na Sekwanie kibice byli pod olbrzymim wrażeniem tego, z jakim rozmachem organizatorzy podeszli do tematu. Jak się jednak okazuje, choć jeszcze kilkanaście dni temu wszystko prezentowało się idealnie, Francuzi zaliczyli jednak kilka dość poważnych wpadek.

Media z całego świata mocno rozpisują się teraz na temat triathlonistów, którzy po przepłynięciu Sekwany w ramach rywalizacji olimpijskiej mocno się pochorowali. Co więcej, są nawet zawodnicy, którzy po kontakcie z wodą płynącą w tej rzece trafili do szpitala . To jednak niejedyne faux pas, które zaliczyli organizatorzy XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wiele do życzenia pozostawiają także... medale, którymi nagradzani są sportowcy.