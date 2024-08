Początek olimpijskiego hitu, a tu już takie "uderzenie". Niemcy nie dali rady, medale rozdane

Reprezentacja Serbii swoje występy na letnich igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu rozpoczęła od sporej klęski - choć rywal był niełatwy, bo jest tu mowa o drużynie USA, to jednak przegrana 84:110 była bez wątpienia dla podopiecznych Sevetislava Peszicia dosyć bolesna.

Potem było jednak już coraz lepiej - wygrane z Portoryko i Sudanem Południowym dały Serbom przejście do fazy pucharowej, a w niej wyeliminowali oni Australię po to, by... potem ponieść kolejną porażkę przeciwko Stanom Zjednoczonym, tym razem już w półfinale (91:95).