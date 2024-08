Pobiły się na boisku, w ruch poszły kije. Skandal po meczu o finał

Igrzyska olimpijskie w Paryżu powoli zmierzają do końca. W trakcie całej imprezy widzieliśmy wiele pięknych zachowań, które można utożsamiać z duchem olimpizmu i szeroko rozumianym fair-play. Zupełnie inną drogą poszła Chinka, reprezentująca swój kraj w hokeju na trawie. Zawodniczka celowo wymierzyła rywalce z Belgii cios piłką z zaskoczenia po meczu, za co została wygwizdana przez kibiców. W ruch poszły kije obu pań i doszło do bójki.