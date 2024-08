PKOl miał odpowiedzieć ministrowi, a tu takie wieści. Problemy z listem do ministra sportu

Minister sportu i turystyki zainteresował się polskimi związkami

Przez całą karierę rzucają mi kłody pod nogi, najpierw trenerzy, a później działacze. Zawieszali mnie, wybierali na trenerów reprezentacji ludzi, którzy nie mają pojęcia o szkoleniu i prowadzeniu kadry. Teraz chcieli się na mnie zemścić i szkoda, że im się to udało

Radosław Piesiewicz ma problem, list miał pozostać nieopublikowany

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" dowiedzieli się, że Polski Komitet Olimpijski planował opublikowanie oświadczenia. " Żaden przepis prawa nie nadaje Ministrowi Sportu i Turystyki prawa kontrolowania PKOl . Każde usiłowanie wprowadzenia tego typu kontroli nad działalnością narodowych komitetów olimpijskich przez jakikolwiek rząd na świecie mogłoby zostać potraktowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski jako próba upolitycznienia organizacji, a na to nie pozwalają zapisy Karty Olimpijskiej" - miała brzmieć jego część.

Już podjąłem decyzję i przekazałem ją do PKOl. Nie podpiszę tego. Inaczej się umawialiśmy

W podobnym tonie wypowiedziała się też prezes Polskiego Związku Pływackiego i mistrzyni olimpijska z Aten Otylia Jędrzejczak. Dziennikarze "Przeglądu Sportowego Onet" wyjawili, że sprzeciw wyrażony przez tak liczną grupę przewodniczących nie spodobał się Piesiewiczowi. Wobec tego PKOl zadecydował, że nie opublikuje swojego oświadczenia. Sławomir Nitras wyznał, że oczekuje wyjaśnień wobec przedstawicieli związków, którzy wybrali się do Paryża, chociaż sportowcy reprezentujący ich dyscypliny nie uzyskali kwalifikacji do udziału w turnieju. Możemy być zatem pewni, że to nie koniec przepychanek między komitetem a ministerstwem.