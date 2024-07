Piętrzą się problemy w Paryżu, organizatorzy nie do końca dają radę

Stołówki największym problemem w wiosce olimpijskiej

- Wejście do wioski to ekscytujące wydarzenie. Na razie zaznajamiamy się z nią i już zaskoczyło nas kilka rzeczy. Choćby jedzenie. Na stołówce są duże kolejki . Myślę jednak, że z dnia na dzień będzie to coraz lepiej zorganizowane. Na pewno jest dużo emocji i każda z nas zaczyna dopiero poznawać olimpijską atmosferę. Już zaczynamy ją czuć - powiedziała siatkarka Maria Stenzel .

Kulejący transport

Okazuje się, że problemem jest też transport dla sportowców i organizatorzy podobno starają się robić, co w ich mocy, by go usprawnić. W pojazdach - ze względu na to, że igrzyska mają być ekologiczne - nie jest włączana klimatyzacja. Sportowcy jeździli zatem autobusami, w których było gorąco i na dodatek nie można było otworzyć szyb. To jednak ma się zmienić w najbliższym czasie.

O tym, że w transporcie jest rzeczywiście duszno, mogli się przekonać także dziennikarze. Klimatyzacji brakuje nie tylko w autobusach dedykowanych dla mediów, ale również w transporcie publicznym. W porównaniu do wcześniejszych igrzysk tutaj zachęca się dziennikarzy do tego, by korzystali właśnie z komunikacji zbiorowej. Zresztą z autobusami dla mediów też są problemy. Choć są wydzielone buspasy, to jednak są one blokowane przez inne samochody. Na ulicach Paryża są też gigantyczne korki, które powodują, że z buspasów czasami trudno przebić się na pas do skrętu. To wszystko powoduje opóźnienia. W środę dochodziły one do kilkudziesięciu minut, dlatego podróż gdziekolwiek trzeba było planować z dużym zapasem.