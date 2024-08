Piesiewicz odpowiada Nitrasowi. "Od początku wziął sobie to za cel"

Radosław Piesiewicz odpowiedział na zarzuty Sławomira Nitrasa

- To, co dzisiaj minister Nitras zademonstrował przeciwko związkom sportowym, szantażując je, że nie będą dostawały środków, jeżeli mnie nie zmienią... Pan minister Nitras od początku wziął sobie za cel, żeby zmienić prezesa PKOl . My jesteśmy niezależnym stowarzyszeniem, które wybiera swojego prezesa - grzmiał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- To, co pan minister Nitras robi dzisiaj, to niestety będziemy zmuszeni, żeby poinformować Międzynarodowy Komitet Olimpijski o działaniach politycznych pana Nitrasa. Bo to, co on wyprawa, to jest skandal i to się w głowie nie mieści - powiedział Radosław Piesiewicz.