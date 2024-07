41-latka dwukrotnie była rezerwową w trakcie igrzysk, a występ w stolicy Francji jest jej olimpijskim debiutem. Polka do rywalizacji przystąpiła w czwartek 25 lipca, czyli dzień przed ceremonią otwarcia najważniejszej imprezy czterolecia. Myszor razem z innymi 63 innymi łuczniczkami przystąpiła do rywalizacji o 9:30, kiedy to przeprowadzono rundę rankingową.

Reklama