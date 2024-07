Pierwszy medal dla Polski na IO 2024. Kapitalny występ Klaudii Zwolińskiej

Niedzielne popołudnie przyniosło fantastyczną szansę na to, by dla polskiej reprezentacji olimpijskiej otworzył się worek z medalami - krótko przed godz. 18.00 rozpoczął się bowiem finał kajakarstwa slalomowego pań w kategorii K1, a w nim wzięła udział Klaudia Zwolińska, która już w poprzednich swoich występach wręcz błyszczała wśród oponentek. Nowosądeczanka ostatecznie osiągnęła tu czas równy 97,53 s, a to wystarczyło do sięgnięcia po srebrny krążek!