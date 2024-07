Pierwsza akcja w walce naszej mistrzyni, trzymanie. Koniec z tamponem w nosie

Była sensacja przed walką Polki w 1/8 finale turnieju olimpijskiego, przegrała mistrzyni świata. A później spora niespodzianka, bo odpadła też po morderczej dogrywce Japonka. I gdy wydawało się, że nasza wicemistrzyni świata Angelika Szymańska będzie miała dużo łatwiejszą drogę do podium na igrzyskach, doszło do kolejnego zaskoczenia. Bo takim jest porażka 24-letniej judoczki z Włocławka z reprezentującą Meksyk Priscą Awiti Alcaraz. A to oznacza koniec marzeń o medalu.