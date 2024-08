Piękne słowa polskiej medalistki. „Chciało mi się płakać, to wszystko dzięki niej”

- Jeszcze do mnie nie nie dociera, wciąż nie mogę w to uwierzyć. Ale ten medal jest już mój. Jest ciężki, prawda? - w taki sposób Aleksandra Kałucka prezentowała dziennikarzom swoje trofeum.

- Przed startem oglądam moje najlepsze biegi, w których pobijałam życiówki. A jak już jestem plecami do ściany, to odtwarzam sobie tę drogę i przywołuję wspomnienia , gdy przeszłam trasę szybko i bezbłędnie - dodaje.

Wielka więź sióstr Kałuckich

- Jesteśmy blisko siebie, to niesamowita więź, to dla mnie najbliższa osoba. Bez niej by mnie tutaj nie było, bo wsparcie i pomoc, jakie mi codziennie daje jest bezcenne. Na zawodach nas nie mylą, bo mamy numerki startowe, a podczas zawodów jesteśmy podwójnie sprawdzane. Ale w szkole pomyłki to była norma - dodaje.