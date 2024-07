Pięć złotych medali w Tokio, był na szczycie. Nagle zniknął, wraca w Paryżu

Amerykanin Caeleb Dressel był gwiazdą poprzednich igrzysk, w Tokio dołożył pięć złotych medali do dwóch już wcześniej zdobytych w Rio de Janeiro. A później podczas mistrzostw świata nagle zniknął, mimo sukcesów, nie wytrzymał presji i ciągłego porównywania go do Michaela Phelpsa. Teraz wraca do rywalizacji, zakwalifikował się na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Czy teraz 27-letni pływak znów jest w stanie ponownie wdrapać się na sam szczyt?