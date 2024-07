Pierwszy olimpijski finał Grzegorza Hedwiga, ale mimo tego jest rozczarowany

Jestem olimpijskim finalistą, ale jednak byłem przygotowany na znacznie więcej, co pokazał półfinał. Sporo czasu straciłem na bramkach szóstej i siódmej, a do tego miałem sześć karnych sekund. Mimo tego wszedłem jeszcze do finału. To pokazuje, że mogłem zrobić naprawdę dużo. Przerwa między półfinałem a finałem i wysoka temperatura nie pozwoliły mi się jednak odpowiednio zregenerować. Mimo tego cisnąłem w finale, ile mogłem. Trochę jednak zabrakło. Kompletnie się wypompowałem i nie byłem w stanie zrobić nic więcej. Jestem rozczarowany, ale muszę to wszystko na spokojnie przeanalizować

Pytany o to, czy wielkie emocje związane ze startem Klaudii Zwolińskiej , nie wybiły go z rytmu przed poniedziałkowym startem, odparł: - Były duże emocje, ale były one bardziej pozytywne. 24 lata czekaliśmy na taki wynik i on przyszedł. Jestem podwójnie szczęśliwy, bo po medal sięgnęła Klaudia. To mnie jeszcze bardziej napędziło na ten start.

Grzegorz Hedwig nie zamierza kończyć kariery. Po słowach kolegi z kadry zrobiło mu się przykro

- Na pewno przy kajakach trzyma mnie, że wciąż pływa Klaudia. Do tego jestem żołnierzem Wojska Polskiego. Bardzo dziękuję za to, że zostałem wcielony do grupy sportowej. Nie będę mówił, że kończę, bo to ogłaszałem już kilka razy. Wciąż - jak widać - mogę się bić o czołowe miejsca i jeśli tylko władze Polskiego Związku Kajakowego pozwolą, to na pewno będę kontynuował karierę. W tym miejscu chcę podziękować związkowi, ale też klubowi KS Start Nowy Sącz za to, że miałem zapewnione bardzo dobre przygotowania do igrzysk.