Ostry start, walka z mistrzem świata i nagły cios. Ogromny pech Mateusza Rudyka

Świetnie spisał się Mateusz Rudyk, który startował razem ze wspomnianymi zawodnikami w trzeciej grupie. Polak finiszował na trzeciej pozycji, co oznaczało bezpośredni awans do półfinału. Ten zaplanowany został na niecałą godzinę później. Okoliczności sprzyjały 29-latkowi - trafił do teoretycznie słabiej obsadzonej grupy, a komentatorzy prognozowali, że uda mu się zameldować w finale.

