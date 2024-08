Ostra krytyka polskiego związku mimo medalu w Paryżu. Jest odpowiedź

Pod koniec tego spotkania Jakub Zborowski z Eurosportu wygłosił kilka gorzkich słów . Komentator na antenie skrytykował Polski Związek Szermierczy i obarczył go winą za słabe wyniki naszych reprezentantów.

- Ja powiem krótko, tak kończy się kolesiostwo i układy w Polskim Związku Szermierczym. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli uczciwe klasyfikacje, to takich momentów (porażek - dop.red) na igrzyskach, nie tylko w szermierce, mielibyśmy zdecydowanie mniej. Także wielka prośba o zainteresowanie się tym, co dzieje się na igrzyskach olimpijskich. Bo człowiek, który z Tommanso Marinim walczył jak z równy z równym, przed igrzyskami miał najwyższą formę, trenuje teraz z dziećmi w Polanicy-Zdroju, a Michał Siess w turnieju indywidualnym zadał Czechowi trzy punkty. Niech sobie państwo sami ocenią, czy tak powinna wyglądać polska szermierka i polski sport - zagrzmiał Zborowski.