Organizatorzy IO znów się nie popisali. Dali Rosjanom powód do dumy

MKOl pozwolił Rosjanom i Białorusinom rywalizować pod neutralną flagą

Kolejna wpadka organizatorów igrzysk. W dodatku niewymuszona

Organizacja trwających igrzysk olimpijskich nie cieszy się dobrą opinią. Szerokim echem odbiła się ceremonia otwarcia, a sportowcy otwarcie krytykują warunki mieszkalne i te dotyczące transportu. W środę doszło do kolejnej wpadki. W środę odbyła się rywalizacja w pływaniu na 200 metrów stylem klasycznym. Podczas transmisji zaprezentowano, kto dzierży w tej kategorii rekord świata i rekord olimpijski - a pierwszy z nich należy do Jewgieniji Czikunowej. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że przy nazwisku pojawiła się rosyjska flaga. Co istotne, znajduje się ona również na oficjalnej stronie internetowej igrzysk, a zatem jest widoczna w każdej chwili. To natychmiast wychwyciły rosyjskie media, które pisały wręcz, że "igrzyska nie mogłyby się bez tego odbyć".