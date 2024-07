Olimpijski skandal z dronami. Surowa kara dla złotych medalistek

Ogromny skandal podczas piłkarskiego turnieju kobiet. Kanada ukarana odjęciem punktów

FIFA zdecydowała zabrać Kanadyjkom sześć punktów w turnieju olimpijskim, co praktycznie do zera redukuje ich szanse na wyjście z grupy eliminacyjnej i możliwość obrony złotego medalu olimpijskiego. To nie koniec - federacja kanadyjska została ukarana karą finansową w wysokości 200 tysięcy franków szwajcarskich. Trenerskie trio w składzie Bev Priestman, Jasmine Mander i Joey Lombardi zostało ukarane rocznym zakazem działalności w piłce nożnej. Te kary mogą podlegać apelacji, ale trudno sobie wyobrazić, by w świetle tak niewyobrażalnego skandalu, jawnie sprzecznego z ideą olimpizmu, ktoś kwestionował kary.