Stanisław Aniołkowski: Pierwszy sygnał dostałem już w dniu czasówki (sobota - przyp.red.). Wiedziałem, że Michał zmaga się z kontuzją. Nie do końca wierzyłem, że zrezygnuje. Myślałem, że uda mu się z tego wyjść, mamy przecież znakomitych fizjoterapeutów. Stało się jednak tak, jak sam przekazał w mediach społecznościowych - skoro nie czuje się gotowy na 110%, to nie zaryzykuje. Ostateczną informację dostałem dziś rano. Akurat jestem na wysokogórskim zgrupowaniu, a kiedy ogłoszono to publicznie, miałem wyjeżdżać na pięciogodzinny trening. Masa ludzi chciała się do mnie dodzwonić (śmiech).

