Amy Wilson-Hardy wysłała znajomemu rasistowską wiadomość, treść ich rozmowy została upubliczniona. Brytyjski Komitet Olimpijski reaguje

Na reakcję brytyjskich dziennikarzy nie trzeba było czekać. Dziennik "The Sun" zwrócił się do Brytyjskiego Komitetu Olimpijskiego z prośbą o komentarz w tej sprawie. Rzecznik prasowy poinformował, że BOA zdaje sobie sprawę ze zrzutu ekranu opublikowanego w mediach społecznościowych i wszczęto już śledztwo, aby ustalić, czy dowód ten nie został sfabrykowany ani w żaden sposób zmanipulowany. "Brytyjski Komitet Olimpijski dowiedział się o zdjęciu opublikowanym na platformie mediów społecznościowych i prowadzi dochodzenie w tej sprawie" - przekazano.

Mimo dochodzenia Amy Wilson-Hardy wzięła udział w poniedziałkowym meczu ćwierćfinałowym pomiędzy USA i Wielką Brytanią na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Amerykanki wygrały to spotkanie 17:7 i to właśnie one awansowały do dalszego etapu rywalizacji.