Olimpijczyk zmienia dyscyplinę. Wyciekły tajne dane, w niej ma miażdżyć konkurentów

30-letni Blummenfelt pochodzi z Bergen - miejscowości doskonale znanej każdemu sympatykowi kolarstwa. To właśnie to miasto gościło mistrzostwa świata w 2017 roku, kiedy to w wyścigu ze startu wspólnego triumfował trzeci raz z rzędu Peter Sagan. To właśnie kolarstwo ma być dyscypliną, której Norweg poświęci się w stu procentach.