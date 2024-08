Ojcu nigdy się nie udało. Córka Dennisa Rodmana z olimpijskim złotem

Teraz w sporcie o wiele ważniejszą rolę odgrywa jednak jego latorośl. 22-letnia Trinity znalazła się w olimpijskiej kadrze Stanów Zjednoczonych na turniej piłki nożnej. Wraz z ekipą przebiła się do meczu o złoto, w którym jej rywalem była Brazylia. W zaciętym pojedynku na gola przyszło nam czekać aż do 57. minuty. Wtedy to Mallory Swanson trafiła do siatki rywalek i - jak się miało okazać - zapewniła swojej drużynie ostateczne zwycięstwo.

