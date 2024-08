Na przełomie lipca i sierpnia Paryż stał się światową stolicą sportu. Czołowi sportowcy z całego świata udali się do Francji, aby powalczyć o medale olimpijskie w aż 32 dyscyplinach na XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Choć to właśnie zmagania olimpijczyków miały być głównych tematem omawianym przez światowe media, wiele portali mocno rozpisuje się również o kontrowersyjnych sytuacjach, jakie miały do tej pory miejsce w "Mieście Miłości".

Reklama