Ogromny pech Polaka. Historyczny finał był o włos, zabrakło kilku punktów

Już sama kwalifikacja olimpijska Roberta Łukasiewicza było ogromnym sukcesem, a Polak poszedł dalej i po udanych eliminacjach wywalczył prawo do walki w półfinale. Tam rywalizacja była już na zupełnie innym poziomie. 23-latek nie walczył o medale, ale jak najlepszy rezultat na tle potężnej konkurencji. I podkreślić trzeba, że był to bardzo udany start. Łukaszewicz zajął miejsce 14. miejsce, a do zakwalifikowania się do finału zabrakło naprawdę niewiele.